Девелоперская компания Dream City Development запустит третью фазу продаж апартаментов в ЖК Boulevard. Это значит, что 10 октября еще несколько сотен высококлассных квартир на территории Tashkent City станут доступными для приобретения.

Dream City Development — девелопер нового поколения, специализирующийся на создании высококлассных объектов недвижимости. За время своего существования компания зарекомендовала себя как надежного партнера и застройщика, став одной из ведущих в сфере девелопмента.





На данный момент компанией осуществляется два проекта на территории международного делового центра Tashkent City — крупнейшего единовременного строительного проекта в Узбекистане — один из которых жилой комплекс и шопинг-авеню Boulevard.

Жилой комплекс Boulevard — это семь жилых домов, возведенных по новейшим технологиям: 1 167 высококлассных апартаментов с возможностью выбора высоты потолков, грандиозная шопинг-авеню, протяженностью более трех километров, и живописный парк Tashkent City в двух шагах.





Территория парка в 18,6 га располагает огромным количеством эксклюзивных объектов: планетарий, первый в Узбекистане Fly-кинотеатр, крупнейший инновационный музыкальный фонтан, музей восковых фигур, детские площадки и ароматические сады.

10 октября Dream City Development начинает третью фазу продаж квартир в доме №1 в жилом комплексе Boulevard. Дом состоит из нескольких сотен высококлассных апартаментов площадью от 46 до 116 квадратных метров, а также включает в себя 10 квартир с террасами. Окна дома выходят на обустроенный внутренний двор и красивую площадь жилого комплекса Boulevard.

Выбрав для проживания жилой комплекс Boulevard, жильцы получают 110 тысяч кв. м площади для продуманной и комфортной жизнедеятельности, а также возможность пользоваться всеми преимуществами Tashkent City, которые сделают проживание еще более приятным.





Эксперты по недвижимости Dream City Development предоставят всю интересующую информацию, более подробно расскажут о преимуществах жилого комплекса Boulevard и даже продемонстрируют представленные в шоуруме апартаменты.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Офис продаж работает ежедневно без выходных, с 9:00 до 19:00

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои.

Сайт: dreamcity.uz

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