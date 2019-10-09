Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило об очередном случае массового пищевого отравления.

С 20:30 вторника, 8 октября, а инфекционную больницу Андижанского района одноименной области поступили четыре человека с симптомами пищевого отравления. До полуночи этого же дня путем обхода жителей были выявлены еще 23 человека, которым поставлен первичный диагноз «пищевая токсикоинфекция».

Из 27 пациентов 24 — учащиеся школы №35 Андижанского района. Остальные — классный руководитель, мать одного из учащихся, приготовившая и принесшая в класс торт по случаю дня рождения ребенка, а также ее дочь.

В настоящее время в больнице остаются 12 человек, остальные 15 выписаны домой. Анализы пациентов изучаются в лаборатории областного центра санитарно-эпидемиологического благополучия.

Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения.