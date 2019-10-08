Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 8 октября принял вновь назначенного посла Объединенных Арабских Эмиратов Саида Матара Султана ас-Сири аль-Камзи, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением и пожелал успешной работы.

На встрече стороны обсудили состояние и перспективы развития двусторонних связей в контексте договоренностей, достигнутых во время визита президента Шавката Мирзиёева в ОАЭ в марте, а также другие вопросы сотрудничества.

Предыдущим послом ОАЭ в Узбекистане был Мохаммед Хареб аль-Мехайриби, завершивший дипломатическую миссию в сентябре.