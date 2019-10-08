Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября подписал постановление «О дополнительных мерах по повышению эффективности общественного контроля за проводимыми реформами в социально-экономической сфере, а также активности граждан в осуществлении демократических преобразований в стране».

В документе отмечается, что ускоренные темпы социально-экономического и общественно-политического развития страны требуют повышения роли участия граждан, институтов гражданского общества и негосударственных некоммерческих организаций (ННО) в управлении делами общества и государства.

В соответствии с постановлением, вводится ряд мер по расширению участия граждан в управлении государственными и общественными делами, среди которых:

внесение результатов общественного обсуждения нормативно-правовых актов для правовой экспертизы в Министерство юстиции и в Кабинет Министров для рассмотрения с обязательным указанием результатов рассмотрения ;

; пересмотр закона «Об общественном контроле» с внедрением форм общественного контроля, распространенных в международной практике и регламентацией механизмов реализации общественного контроля;

распространенных в международной практике и регламентацией механизмов реализации общественного контроля; совершенствование деятельности Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества;

снижение с 1 января 2020 года ставки государственной пошлины за государственную регистрацию республиканских и межобластных ННО с четырехкратного размера базовой расчетной величины до трехкратного, а областных ННО — с двухкратного размера до однократного;

создание сайтов всех республиканских государственных органов и организаций, независимо от источников финансирования их деятельности;

образование рабочей группы по подготовке проекта Кодекса о негосударственных некоммерческих организациях до 1 февраля 2020 года.

Агентству информации и массовых коммуникаций, в соответствии с документом, поручено разработать и представить проект по внесению изменений в основные требования к веб-сайту государственных органов и организаций, а Консультативному совету по развитию гражданского общества при президенте — следить за состоянием и тенденциями развития гражданского общества страны на основе ежегодных докладов Независимого института по мониторингу формирования гражданского общества.

На телеканале «Узбекистан» планируется создать редакцию Jamoatchilik fikri по разработке передач для разъяснения и пропаганды задач в развитии гражданского общества и организации «дискуссионной площадки» с участием ученых, социологов, исследователей, экспертов, общественных деятелей, женщин, молодежи и граждан для обсуждения актуальных вопросов, говорится в постановлении.