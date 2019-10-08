В Самаркандской области за восемь месяцев текущего года было зарегистрировано 354 случая смерти младенцев в возрасте до года и 13 смертей рожениц. Такие цифры были озвучены на собрании областного хокимията и руководителей медучреждений. Видеосюжет 8 октября опубликовала пресс-служба администрации области.

За этот период 270 медработников получили различные административные наказания. Хоким области Эркинжон Турдимов раскритиковал деятельность родильных комплексов, где зафиксированы смерти матерей и младенцев — в Кошрабадском, Пахтачинском, Акдарьинском, Нарпайском, Булунгурском, Ургутском районах и городе Самарканде.

Рабочая группа, созданная областным хокимиятом, выявила, что в Каттакурганском районе нет соответствующих условий для рожениц, неправильно ведутся их истории болезней, отсутствуют лекарственные препараты первой необходимости, на кроватях нет матрасов. Не предусмотрены интенсивные палаты для новорожденных и первая медпомощь для маленьких пациентов в тяжелом состоянии.

В Акдарьинском районе рабочая группа зафиксировала, что в результате поздних показаний к кесареву сечению за девять месяцев погибло 5 детей. Единственный дыхательный аппарат для недоношенных детей не работает из-за отсутствия централизованного снабжения кислородом. Кроме того, неправильно ведется внутренняя документация.

Нерабочий дыхательный аппарат.

В родильном комплексе Джамбайского района из-за неправильно поставленного диагноза дежурного врача пациентка лишилась и своего ребенка, и возможности иметь детей, так как ей была удалена матка, сообщается в сюжете.

В Нарпайском районе нет необходимых медицинских препаратов и оборудования. В родильном комплексе Пахтачинского района отсутствуют первые средства для осмотра рожениц, не выделены одноразовые шприцы для вакцинации против гепатита B.

В Ургутском районе операции проводятся без предварительного осмотра беременных на ВИЧ и вирусный гепатит, нарушены санитарно-гигиенические нормы. С 21 сентября по 2 октября грязные простыни в прачечную были сданы лишь один раз.

Проверки в городских родильных комплексах Самарканда №№1, 2 и 3 выявили, что «некоторое оборудование морально устарело и находится в худшем состоянии нежели в районах». На собрании также говорилось о переполненности роддомов, где вместо положенных 150 находятся 190 рожениц.

По словам Эркинжона Турдимова, комплексы обеспечены лекарствами на 70−80%, при этом пациентам приходится самим покупать их «не по рецептам, как полагается, а по бумажкам, наспех написанными врачами». «Лекарства приобретаются там, где советуют специалисты», — отмечается в сюжете.

Глава области поручил присутствующим на собрании исправлять ситуацию и искоренять повсеместную коррупцию, проявляющуюся в виде традиционного «суюнчи» медперсоналу.

По данным Госкомстата за первое полугодие, число умерших детей в возрасте до 1 года по Узбекистану составило 3400, из них 55,3% умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде. Коэффициент младенческой смертности в Самаркандской области составил 6,4 промилле (на 1000 живорожденных), являясь одним из самых низких наряду с 5,9 промилле в Ферганской и 6 промилле в Бухарской областях. Наиболее высокие коэффициенты младенческой смертности отмечались в Андижанской (14,4 промилле) и Хорезмской (11,2 промилле) областях и в Ташкенте (11,5 промилле).