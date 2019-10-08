Первая цифровая платформа рецензируемых научных журналов Узбекистана — Uzbekistan Research Online была запущена 7 октября, сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования.

В рамках проекта рецензируемые научные журналы будут интегрированы в глобальную сеть Digital Commons Network, которую используют более 700 университетов мира.Ресурс, созданный на базе платформы Elsevier, использует систему двойного слепого рецензирования (double-blind peer review).

Платформа, разработанная в соответствии со стандартами международной базы данных научно-технической информации Scopus, должна повысить качество научных журналов Узбекистана и обеспечит доступ международного научного сообщества к исследованиям отечественных ученых, отметили в МВССО.