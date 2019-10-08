На совещании у президент Шавката Мирзиёева 7 октября была обсуждена подготовка к его визиту в Японию, который, как ожидается, состоится в декабре. Главе государства были представлены 30 перспективных инвестиционных проектов. С их описанием «Газета.uz» ознакомилась на кадрах телеканала «Узбекистан 24».

В числе представленных проектов — создание сельскохозяйственных кластеров и теплиц совместно с корпорацией Itochu, производство химической продукции (синтетические волокна PET, карбамид, меламин и другие) с компанией Sumitomo, строительство угольной электростанции с Mitsubishi, модернизация системы водоочистки и водоснабжения с Marubeni, производство городских электробусов и легковых автомобилей совместно с Itochu и Nissan, производство бытовой техники под брендом Panasonic.

Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni являются крупнейшими универсальными торговыми компаниями («сого сёся»), охватывающими все отрасли экономики.

Кроме того, с Японией уже достигнуты договоренности по 22 проектам на 4,7 млрд долларов: