На совещании у президент Шавката Мирзиёева 7 октября была обсуждена подготовка к его визиту в Японию, который, как ожидается, состоится в декабре. Главе государства были представлены 30 перспективных инвестиционных проектов. С их описанием «Газета.uz» ознакомилась на кадрах телеканала «Узбекистан 24».
В числе представленных проектов — создание сельскохозяйственных кластеров и теплиц совместно с корпорацией Itochu, производство химической продукции (синтетические волокна PET, карбамид, меламин и другие) с компанией Sumitomo, строительство угольной электростанции с Mitsubishi, модернизация системы водоочистки и водоснабжения с Marubeni, производство городских электробусов и легковых автомобилей совместно с Itochu и Nissan, производство бытовой техники под брендом Panasonic.
Mitsubishi, Itochu, Sumitomo и Marubeni являются крупнейшими универсальными торговыми компаниями («сого сёся»), охватывающими все отрасли экономики.
Кроме того, с Японией уже достигнуты договоренности по 22 проектам на 4,7 млрд долларов:
- развитие сферы садоводства совместно с Японским агентством международного сотрудничества (JICA) на 200 млн долларов;
- создание технологий когенерации (комбинированное производство тепла и электроэнергии) в Бухаре, Нукусе, Ургенче, Фергане и Кувасае с концерном Kawasaki на 866 млн долларов;
- реконструкция Научно-практического медицинского центра неврологии и инсульта в Ташкенте совместно с JICA на 100 млн долларов;
- строительство на Навоийской теплоэлектростанции (ТЭС) третьей и четвертой парогазовой установок совместно с Mitsubishi на 1,2 млрд долларов;
- производство пикапа Isuzu D-MAX на базе Самаркандского автомобильного завода («СамАвто») на 15 млн долларов.