Шведская королевская академия наук 8 октября объявила лауреатов Нобелевской премии по физике, сообщило агентство ТАСС.

Канадец Джеймс Пиблз удостоился премии за теоретические открытия в физической космологии, швейцарцы Мишель Майор и Дидье Келоз — за открытие экзопланеты на орбите солнцеподобной звезды.

Астрофизик Джеймс Пиблз занимался исследованиями темной материи, первичным нуклеосинтезом — то есть моделированием природных процессов времен Большого взрыва, в ходе которых образуются ядра химических элементов тяжелее водорода, а также вопросами образования галактик и скопления галактик.

Благодаря теоретическим построениям Джеймса Пиблза ученые смогли интерпретировать свидетельства юности Вселенной и открыть новые физические процессы, пишет Нобелевский комитет.

Заслуги Мишеля Майора и Дидье Кело состоят в том, что в октябре 1995 года они стали первыми, кто открыл первую экзопланету, то есть планету вне Солнечной системы. Небесное тело, известное как 51 Пегаса b, вращается вокруг похожей на Солнце звезды и располагается в 50 световых годах от Земли. С тех пор астрономы открыли более 4000 экзопланет.

«Лауреаты этого года трансформировали наши знания о космосе, — отметил Нобелевский комитет. — Их открытия навсегда изменили наши представления о мире».

Сумма каждой премии составит 9 млн шведских крон (чуть меньше 950 тысяч долларов).

Накануне премию по медицине присудили Петеру Ратклиффу, Уильяму Келину и Греггу Семенце. Лауреаты исследовали реакцию живых клеток на присутствие кислорода.