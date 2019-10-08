Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева выступила перед участниками шестого ежегодного семинара Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества. Мероприятие было посвящено важности поощрения и защиты прав молодежи, сообщила пресс-служба Сената.

Танзила Нарбаева перечислила проблемы молодежи, над решением которых продолжается работа: оздоровление молодежи, внедрение здорового образа жизни, обеспечение качественным образованием, условиями для реализации способностей и талантов, обеспечение занятости и гендерного равенства.

Глава Сената предложила проанализировать международные и региональные механизмы защиты и поощрения прав молодежи.

«На основе передового опыта стран целесообразно разработать итоговые рекомендации, которые будут полезны для всех стран-членов Организации исламского сотрудничества в деле воспитания достойного молодого поколения, а также для стимулирования молодежи на внесение достойного вклада в дальнейшее развитие своей страны», — подчеркнула Танзила Нарбаева.