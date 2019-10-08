Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) 27-летний Бекзод Нурматов умер через три дня после поединка Absolute Championship Akhmat 100 в Грозном, сообщило агентство ТАСС.

Спортсмен провел трахраундовый поединок с 36-летним россиянином Бесланом Исаевым и проиграл раздельным решением судей.

После боя Бекзод Нурматов впал в кому — случился инсульт, в ночь на понедельник он скончался. Тело спортсмена должно быть доставлено на родину во вторник.

Бекзод Нурматов за карьеру провел 13 боев, одержал 11 побед и потерпел два поражения.