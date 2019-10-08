В ходе совещания под председательством президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 октября обсуждена подготовка к визиту в Японию на высшем уровне. Как сообщалось ранее, поездка главы государства в эту страну состоится в декабре.

В рамках подготовки к этому событию достигнуты договоренности о реализации проектов в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг, сообщила пресс-служба президента.

Ведутся переговоры и по проектам, нацеленным на производство химической продукции, строительству электростанции по японским технологиям, модернизации системы водоочистки и водоснабжения, а также производству городских электробусов.

На совещании было рассмотрено выполнение инвестиционных проектов в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. «Дорожная карта» по реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента в ОАЭ, включает проекты по развитию инфраструктуры Самарканда на 300 млн долларов, строительству ветряных электростанций на 200 млн и солнечной электростанции на 150 млн долларов в Навоийской области, организации агрокластера по производству целлюлозы, комбикорма и стройматериалов на 203 млн долларов в Сырдарьинской области.

Обсуждены также проекты в нефтегазовой. химической, энергетической отраслях и сфере переработки плодоовощной продукции. Ответственные лица отчитались о ходе реализации проектов, по которым начато освоение инвестиций.

Глава государства отметил необходимость скорейшего качественного исполнения проектов, поручил ускорить переговоры и подготовку к строительным работам.

Участники совещания рассмотрели исполнение прогнозов экспорта и инвестиций в январе-сентябре и работу в этом направлении до конца года.

Объем экспорта с начала года составил 9,7 млрд долларов — прогноз был перевыполнен. Рост пришелся, в основном, на долю плодоовощеводства, текстильного производства, автомобилестроения и энергетики. Номенклатура экспорта расширилась на 74 новых вида продукции, география — до 42 стран.

Перечислены организации и регионы, не выполнившие экспортный прогноз. Президент дал указания по устранению отставания до конца года, обеспечению выполнения прогноза по экспорту во всех отраслях и регионах.

На совещании обсуждена программа комплексного социально-экономического развития Коканда и Маргилана в 2020—2022 годах. Программа предусматривает реализацию 250 проектов стоимостью 420 млн долларов в Коканде и 172 проектов на сумму 192 млн долларов в Маргилане. Эти средства направят на развитие инфраструктуры городов, улучшение социальных условий и строительство нового жилья.

Рассмотрены также итоги заседания Делового совета и Инвестиционного форума тюркоязычных государств, состоявшихся в Ташкенте.