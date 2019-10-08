Многотысячные антиправительственные выступления проходят в Ираке с начала октября. Лозунги против безработицы переросли в требования отставки правительства, а мирные шествия — в массовые беспорядки. Главная движущая сила протестов — молодежь, сообщило РИА Новости.

С началом протестов власти практически сразу заблокировали Facebook и WhatsApp, чтобы пресечь активность протестующих в интернете, ввели комендантский час. Однако манифестации продолжились.

Сначала протестующие сосредоточились на насущных проблемах: отсутствие воды, электричества, хороших школ и больниц. Затем появились и политические лозунги — о смещении Аделя Абдул-Махди с поста премьер-министра.

На четвертый день демонстраций полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и, «по некоторым данным», пишет РИА Новости, открыла огонь на поражение без предупредительных залпов. В пятницу число погибших достигло по разным данным от 44 до 65 человек. Спустя три дня жертв насчитывалось уже более 100, среди них 8 сотрудников служб безопасности. В общей сложности пострадало около 6000 человек.

Президент Бархам Салех осудил насилие по отношению к вышедшим на улицы и потребовал соблюсти конституционное право граждан на протест. Духовный лидер иракских шиитов аятолла Али Ситани призвал прекратить эскалацию конфликта, «пока не стало слишком поздно». Свои претензии он высказал парламентариям — за то, что не справляются со своими обязанностями и не проводят необходимые реформы.

Премьер-министр Адель Абдул-Махди созвал экстренную сессию и объявил о срочном проведении десятка реформ. Они коснутся распределения земли, призыва в армию и социальных выплат нуждающимся семьям. Кроме того, начало следствие в отношении военных, которых заподозрили в применении чрезмерной силы.