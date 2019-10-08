Президент Шавкат Мирзиёев 4 октября утвердил Стратегию по переходу Узбекистана на «зеленую» экономику на 2019−2030 годы.

«Низкий уровень энергоэффективности экономики, нерациональное потребление природных ресурсов, медленное обновление технологий, слабое участие малого бизнеса во внедрении инновационных решений для развития „зеленой“ экономики препятствуют достижению первоочередных национальных целей и задач в области устойчивого развития страны», — говорится в документе.

В числе целевых показателей реализации стратегии — снижение удельного выброса парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 10% от уровня 2010 года, доведение доли возобновляемых источников энергии до более 25% от общего объема генерации электроэнергии, обеспечение доступа к современному, недорогому и надежному энергоснабжению до 100% населения и отраслей экономики, расширение производства и использования моторного топлива и автотранспортных средств с улучшенными характеристиками энергоэффективности и экологичности, а также развитие электрического транспорта, внедрение технологий капельного орошения на площади до 1 млн га и повышение урожайности до 20−40% возделываемых на них культур.

«Реализация стратегии будет способствовать улучшению управления в сфере повышения энергоэффективности экономики, рациональному потреблению и сохранению природных ресурсов, сокращению выбросов парниковых газов, обеспечение доступа к „зеленой“ энергии, созданию „зеленых“ рабочих мест и обеспечению климатоустойчивости», — отмечается в документе.

Приоритетные направления стратегии

Повышение энергоэффективности базовых отраслей экономики:

В сфере электроэнергетики: реконструкция и модернизация генерирующих мощностей действующих электростанций с внедрением высокоэффективных технологий на базе парогазовых и газотурбинных установок, полное оснащение систем потребления электроэнергии автоматическими приборами контроля и учета.

В сфере теплоэнергетики: внедрение новых технологий выработки тепловой энергии, модернизация и реконструкция устаревшего оборудования котельных, оснащение потребителей современными приборами учета, использование гелиоколлекторов для подогрева воды в котельных.

В нефтегазовой отрасли: сокращение потерь природного газа при его добыче, переработки, транспортировке и распределении за счет модернизации компрессорных станций, газораспределительных сетей низкого и среднего давления, а также газотранспортной системы с внедрением эффективных технологий контроля потерь углеводородных ресурсов (SCADA), внедрение альтернативных источников энергии на объектах нефтегазодобычи.

Диверсификация потребления энергоресурсов и развитие использования возобновляемых источников энергии:

В сфере возобновляемых источников энергии: совершенствование тарифной политики и утверждение предельных тарифов на закуп электроэнергии, модернизация и перестройка системы электроснабжения, локализация производства оборудования для получения энергии из ВИЭ.

В сфере строительства и эксплуатации зданий: реализация госпрограмм по повышению энергоэффективности зданий, включая реконструкцию многоэтажных жилых домов, пересмотр не реже одного раза каждые 5 лет строительных норм и правил в сторону ужесточения требований энергоэффективности, повсеместное внедрение «закрытой» системы теплоснабжения при центральном отоплении, развитие системы дифференцированных тарифов для создания стимулов энергосбережения, введение энергоэффективных стандартов для бытового оборудования.

В сфере транспорта: расширение производства и использования автотранспортных средств с улучшенными характеристиками энергоэффективности и экологичности в соответствии со стандартами Евро-4 и выше, электромобилей, автомобилей с гибридными двигателями, на газовом топливе, обеспечение поэтапного отказа от использования углеводородного топлива и стимулирование развития электрического транспорта, разработка и развитие новых транспортно-логистических систем, развитие дорожной инфраструктуры.

Адаптация и смягчение последствий изменения климата, повышение эффективности использования природных ресурсов и сохранения природных экосистем:

В сфере водного хозяйства: предотвращение дальнейшего засоления и ухудшения качества земель, строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, насосных станций и водохранилищ, широкое использование ИКТ и инноваций в водном хозяйстве и применение энергоэффективных и водосберегающих технологий полива сельхозкультур.

В сфере сельского хозяйства: восстановление деградированных пастбищ, диверсификация культур, предотвращение загрязнения водных источников сельскохозяйственными отходами, выведение высокопродуктивных пород животных и видов растений, устойчивых к засолению, засухе и другим опасным явлениям и рискам.

В сфере обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО): развитие инфраструктуры санитарной очистки, направленной на полный охват населения услугами по сбору и вывозу ТБО, создание эффективной и современной системы переработки ТБО, использование объектов ТБО в виде источников альтернативной энергии.

В реализацию стратегии будут вовлечены органы государственного и хозяйственного управления, органы исполнительной власти на местах, органы самоуправления граждан и другие институты гражданского общества, международные организации, частный сектор, а также население, подчеркивается в документе.