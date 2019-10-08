С 23 по 25 октября в павильонах №3 и №4, в зале Атриум №2 и на открытых площадках АО НВК «Узэкспоцентр» пройдет международная выставка национальной продукции Made in Uzbekistan. Организаторами мероприятия выступят Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и АО НВК «Узэкспоцентр» совместно с республиканскими министерствами, ведомствами и организациями.

Цели и задачи выставки — демонстрация экспортоориентированной продукции узбекских предприятий, повышение экспортного потенциала республики и продвижение конкурентоспособности национальной продукции, а также налаживание устойчивого и долгосрочного сотрудничества с зарубежными партнерами.





Экспозиция выставки представит следующие отрасли экономики: горнодобывающий сектор, нефтегазовый сектор, химическая и фармацевтическая отрасли, автомобилестроительная и машиностроительная отрасли, электротехническая промышленность, строительная индустрия, текстильная и кожевенно-обувная отрасли, аграрный сектор и пищевая промышленность, а также услуги финансовых учреждений, народно-прикладное искусство и туристический потенциал Узбекистана.





В выставке примут участие региональные предприятия и областные объединения со всех уголков республики с целью расширения экспорта и увеличения инвестиций в экономику.

В рамках выставки пройдут презентации экспортного потенциала отраслей национальной экономики, показ мод готовой текстильной продукции, демонстрация процесса изготовления продуктов ремесленничества и национальной кухни и другое.

Телефоны: (+998) 71−238−56−11

Сайт: uzexpocentre.uz

E-mail: office@uzexpocentre.uz

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