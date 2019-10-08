Следственный департамент при Министерстве внутренних дел Узбекистана распространил фотографии еще трех граждан Камеруна, которые подозреваются в мошенничестве. На днях департамент сообщал о возбуждении уголовного дела в отношении четырех камерунцев.

Граждане, пострадавшие от преступных действий лиц, указанных на фотографии, могут обратиться в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102, а также по телефонам Следственного департамента: 71−231−30−97, 71−231−36−22 и 71−233−65−34, или по номеру телефона Главного управления уголовного розыска МВД: 71−231−34−33.











