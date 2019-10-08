Министерство дошкольного образования Узбекистана представило результаты изучения пищевого отравления воспитанников дошкольной образовательной организации №15 Бекабада Ташкентской области.

Напомним, 27 сентября 19 воспитанников ДОО были госпитализированы в инфекционное отделение главного медицинского объединения Бекабада с предварительным диагнозом «острая диарея, гастроэнтерит».

Согласно заключению Республиканского центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения, причиной острой диареи и гастроэнтерита у детей стало грубое нарушение технологии приготовления блюд, несочетаемое меню и несоблюдение санитарно-гигиенических правил и норм сотрудниками пищеблока и другими сотрудниками ДОО (воспитателями и помощниками воспитателей).

Заведующая ДОО Мохира Рахматуллаева, повар Шохида Кахрамонова и медсестра Мавлуда Эргашева уволены с занимаемой должности «за невыполнение функциональных обязанностей и халатное отношение, повлекшее за собой ущерб здоровью воспитанников».

Деятельность ДОО была приостановлена до 6 октября. За это время там проведена генеральная уборка, дезинфицирующие мероприятия и ремонт санитарных узлов. Сотрудники прошли трехдневное обучение санитарным нормам и правилам. С 7 октября ДОО возобновила работу.