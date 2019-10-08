5 октября в школе №50 Андижана были избиты два педагога, сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.

По данным МНО, в 13:20 заместитель директора по духовно-просветительской работе Ш. У. и учитель допризывной подготовки Г. А. сделали учительнице математики Д. Ю. замечание за опоздание и нарушение культуры ношения одежды. Между ними возникла ссора, и учительница пригрозила, что пожалуется своему супругу.

Примерно в 13:35 супруг учительницы У. Т. и двое его товарищей проникли в школу и нанесли замдиректора и учителю допризывной подготовки удары руками и металлической палкой. Они также оскорбили и пытались избить учителей, которые разнимали стороны.

В 14:00 в школу прибыли инспекторы профилактики, но супруг учительницы и его знакомые на тот момент уже покинули место происшествия.

Пострадавшие были доставлены на машине скорой помощи в Андижанский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Согласно заключению врачей, у замдиректора диагностировано сотрясение мозга, перелом носа, повреждения вокруг правого глаза и в области колен, у учителя допризывной подготовки — также сотрясение мозга и перелом носа, сильные повреждения в области левой руки и туловища, сломаны два зуба. Состояние пострадавших после оказанного лечения оценивается как хорошее, за ними наблюдают врачи, сообщили в МНО.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что в отношении У. Т. и двух его товарищей возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 277 (хулиганство, совершенное повторно или опасным рецидивистом) Уголовного кодекса.