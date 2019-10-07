Новым председателем Федерации кураша Узбекистана на ее внеочередной отчетно-выборной конференции 6 октября в Термезе был единогласно избран генеральный прокурор страны Нигматилла Юлдашев.

Как сообщило УзА со ссылкой на пресс-службу Федерации кураша, другие кандидаты на эту должность не выдвигались.

Ранее Федерацию кураша возглавлял бывший генеральный прокурор Отабек Мурадов, освобожденный от должности в июне.

Выборы прошли в рамках XIV международного турнира по курашу памяти Хакима Ат-Термези на приз президента Узбекистана.