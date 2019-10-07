Президент Шавкат Мирзиёев 7 октября провел совещание по вопросам развития фондового рынка Узбекистана, сообщила пресс-служба главы государства.

На совещании отмечалось, что механизм выпуска ценных бумаг и их реализации на фондовом рынке сегодня используется неэффективно. Общая сумма акций на фондовом рынке составляет 25 трлн сумов, что не достигает и 6% к валовому внутреннему продукту. Президент привел примеры: в Сингапуре этот показатель составляет 188%, в Малайзии — 112%, в России — 34%.

После многолетнего перерыва был возобновлен выпуск государственных облигаций. Однако они реализовывались только коммерческим банкам через валютную биржу. Количество профессиональных участников фондового рынка не достигает и 100, отметил Шавкат Мирзиёев.

Он поручил разработать стратегию развития фондового рынка на 2020−2025 годы и довести за этот период объем свободно обращающихся ценных бумаг до 10−15% ВВП.

Государству принадлежит 85% акций 605 акционерных обществ. Из них на фондовом рынке обращаются лишь 5% — акции 105 обществ.

Президент указал на зарегулированность сферы — около 100 нормативно-правовых актов и множество ограничений. В развитых странах банки являются активными участниками фондового рынка, а в Узбекистане банкам запрещено приобретать акции других субъектов на первичном рынке. Акты законодательства нужно пересмотреть, отменив лишние ограничения и упростив работу на фондовом рынке, сказал руководитель страны.

Шавкат Мирзиёев поставил задачу увеличить виды ценных бумаг на рынке капитала с учетом мировой практики. Обсуждались меры повышения спроса на ценные бумаги, привлечения на отечественный фондовый рынок зарубежных бирж, брокеров и банков, ориентирования на фондовый рынок определенной части активов страховых компаний и разрешения банкам приобретать на первичном рынке высоколиквидные ценные бумаги.

Кроме того, была отмечена необходимость усиления защиты прав инвесторов и миноритарных акционеров, совершенствования порядка выплаты и взыскания дивидендов. Поручено также усовершенствовать корпоративное управление, перейти на международные стандарты финансовой отчетности и международного аудита.

Перед Агентством по развитию рынка капитала поставлена задача координации деятельности соответствующей кафедры Ташкентского финансового института и обеспечения повышения квалификации кадров и подготовки студентов совместно с зарубежными вузами.