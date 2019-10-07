Бесконтактная оплата проезда картами Humo появилась на десяти станциях Ташкентского метрополитена, сообщается в Telegram-канале платежной системы.
Для проведения оплаты нужно прикоснуться картой к валидатору Humo. Платежи картой за проезд доступны на станциях:
- Буюк Ипак Йули (вход со стороны одноименной автобусной остановки);
- Сквер Амира Темура (все входы);
- Площадь Мустакиллик (все входы);
- Пахтакор (вход со стороны Государственной консерватории);
- Бунёдкор (вход со стороны Дворца Дружбы народов);
- Мирзо Улугбек (вход со стороны парка Гафура Гуляма);
- Чиланзар (вход со стороны девятиэтажных домов);
- Беруни (вход со стороны ТашГУ и «Узкургазмасавдо»);
- Минор (вход рядом с Финансовым институтом);
- Абдулла Кадыри (вход рядом с центральным павильоном Алайского рынка).
В ближайшие дни планируется подключение валидаторов Humo и на остальных станциях метро, отмечается в сообщении.