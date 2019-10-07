Бесконтактная оплата проезда картами Humo появилась на десяти станциях Ташкентского метрополитена, сообщается в Telegram-канале платежной системы.

Для проведения оплаты нужно прикоснуться картой к валидатору Humo. Платежи картой за проезд доступны на станциях:

Буюк Ипак Йули (вход со стороны одноименной автобусной остановки);

Сквер Амира Темура (все входы);

Площадь Мустакиллик (все входы);

Пахтакор (вход со стороны Государственной консерватории);

Бунёдкор (вход со стороны Дворца Дружбы народов);

Мирзо Улугбек (вход со стороны парка Гафура Гуляма);

Чиланзар (вход со стороны девятиэтажных домов);

Беруни (вход со стороны ТашГУ и «Узкургазмасавдо»);

Минор (вход рядом с Финансовым институтом);

Абдулла Кадыри (вход рядом с центральным павильоном Алайского рынка).

В ближайшие дни планируется подключение валидаторов Humo и на остальных станциях метро, отмечается в сообщении.