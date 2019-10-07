Профессиональный боксер Узбекистана Исроил Мадримов 5 октября одержал победу техническим нокаутом над мексиканцем Алехандро Баррера на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Десятираундный бой завершился раньше срока: уроженец Хивы нанес сильные удары 33-летнему противнику во время пятого раунда, после чего рефери решил остановить бой и объявить победу Мадримова техническим нокаутом. Подготовка к бою проходила в Нью-Йорке — Мадримов провел тренировку на одной из улиц города.