Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опубликовало проект новой редакции Трудового кодекса. Она должна заменить действующую версию, принятую в 1995 году.

Новая версия кодекса состоит из 3 частей, 7 разделов, 34 глав и 636 статей (в нынешней редакции 2 части, 16 глав и 294 статьи). При разработке проекта документа эксперты Минтруда проанализировали трудовое законодательство стран СНГ и Европы, а также Южной Кореи и Японии.

Концепция нового кодекса была представлена в апреле. В числе основных недостатков нынешнего Трудового кодекса названы большое количество отсылочных норм, его ориентированность на сохранение рабочих мест (а не создание новых), недостаточное внимание регулированию труда надомников, работников, нанятых индивидуальными предпринимателями, совместителей, вахтовиков, временных, сезонных и дистанционных работников.

Обновленная редакция включает ряд новых положений. Так, в главе 3 раскрывается понятие индивидуального трудового отношения и определены субъекты индивидуальных трудовых отношений.

Главы 4−6 описывают принципы социального партнерства в сфере труда, включая принцип содействия государства в укреплении и развитии социального партнерства в сфере труда, а также представительство работников и работодателей в социальном партнерстве как на предприятии, так и на более высоком уровне, регламентировано создание комиссий по социальному партнерству. Главы 7−9 посвящены коллективным договорам и соглашениям.

В главах 10−11, регламентирующих трудоустройство, акцент сделан на правах и обязанностях работодателя, описаны основные гарантии в области трудоустройства, которые работодатель обязан предоставлять работникам.

В главу 12 включены статьи, раскрывающие понятие, содержание, форму, сроки трудового договора. Расширен перечень случаев, когда допускается заключение с работниками срочного трудового договора. С другой стороны, чтобы не допустить злоупотребления со стороны работодателя, в законопроект включена норма, запрещающая заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения работодателя от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок.

В главе 13 раскрыты понятие и виды рабочего времени и его предельная продолжительность. Отдельные статьи будут посвящены таким видам режима рабочего времени, как сменная работа, гибкое рабочее время, разделение рабочего дня на части, режим рабочего времени в командировке и другие, который в действующей версии Трудового кодекса нет. Регламентируется порядок и условия привлечения работника к сверхурочной работе, работе за пределами рабочего времени, а также вводится понятие «переработка по графику».

Сохранится норма, предусматривающая привлечение работника к сверхурочной работе с его согласия. Вместе с тем в законопроекте в отличие от действующего кодекса предусмотрен перечень исключительных случаев, когда работодатель вправе привлечь работника к сверхурочной работе без его согласия: неявка сменщика, предотвращение аварийной ситуации или ликвидация ее последствий.

Глава 14 посвящена вопросам регулирования времени отдыха работников, раскрывает понятие и виды времени отдыха, отдельные параграфы посвящены трудовым отпускам, социальным отпускам, а также отпускам без сохранения заработной платы.

В главе 15 отражены основные аспекты оплаты труда, определения минимального размера оплаты труда, регламентации выплаты заработной платы. Предлагается введение почасовой оплаты — норма, отсутствующая в действующем законодательстве.

Действующий Трудовой кодекс не содержит статей, посвященных нормированию труда. В законопроекте главой 16 регламентирован порядок установления и изменения норм труда, введения типовых норм труда на отраслевом и межотраслевом уровнях, закреплена обязанность работодателя обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки.

В главе 17 дается определение основным гарантийным и компенсационным выплатам, глава 18 содержит методы обеспечения дисциплины труда, поощрения работника и его дисциплинарной ответственности. Предусматривается законодательно оформить разделение понятий «поощрительные выплаты» и «стимулирующие выплаты».

В главе 19 приведены нормы о материальной ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и здоровью работника. Глава 20 приводится в соответствие с действующим законом «Об охране труда» — в действующей редакции Трудового кодекса есть статья, определяющая обязанности работника в области охраны труда, однако отсутствует статья, посвященная соответствующим обязанностям работодателя.

В главах 21−23 закреплен правовой механизм направления работников на обучение, переподготовку и повышение квалификации.

В главах 24−25 описывается регулирование труда лиц, нуждающихся в социальной и правовой защите: женщин и лиц, занятых исполнением семейных обязанностей, работников, не достигших 18 лет и инвалидов. В законопроекте предлагается предоставлять льготы и гарантии, связанные с исполнением семейных обязанностей, одному их родителей, который фактически ухаживает за ребенком и воспитывает его, вне зависимости от половой принадлежности родителя

Главы 26−30 освещают особенности регулирования труда совместителей, надомников, дистанционных работников и вахтовиков, руководителей организаций, их заместителей и главных бухгалтеров, сезонных, временных и домашних работников (нянь, сиделок, уборщиц, сторожей), лиц, работающих на малых и семейных предприятиях, у индивидуальных предпринимателей, а также работников-иностранцев и лиц без гражданства.

Защите трудовых прав работников и рассмотрению трудовых споров посвящены главы 31−34.

Принятие Трудового кодекса в новой редакции, как ожидается, позволит:

обеспечить баланс интересов работников и работодателей, учитывая требования рыночной экономики, повысить их вовлеченность в социальное партнерство и стимулировать заинтересованность сторон в результатах труда;

упростить применение трудового законодательства в сфере малого бизнеса и индивидуального предпринимательства;

регламентировать активное развитие новых форм труда, создать предпосылки для использования гибких режимов работы, позволяющих работодателям, в частности, избирать более простые формы привлечения к труду дополнительных работников;

усилить мотивацию работодателей к созданию новых рабочих мест, модернизации производства и повышению кадрового потенциала организаций;

распространить ряд гарантий и льгот на члена семьи, фактически ухаживающего за ребенком;

установить прозрачный механизм государственного и общественного контроля за соблюдением трудового законодательства;

устранить пробелы в правовом регулировании трудовых что снизит риски возникновения фактов коррупции в трудовых отношениях.

Обсуждение документа продлится до 13 октября.