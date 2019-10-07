Антимонопольный комитет изучил работу региональных газоснабжающих предприятий компании «Узтрансгаз» в 2018 году и I квартале 2019 года. Объектом проверки стала обоснованность применения тарифов на газ, отпущенный предприятиям.

По итогам проверки выявлено необоснованное получение дохода газоснабжающими предприятиями в размере более чем 188,2 млрд сумов, сообщила пресс-служба комитета. Выявлен 8701 случай неправомерного завышения тарифов и незачета предоплаты поставщиками газа.

Как отмечается в сообщении, законодательством установлен различный порядок ценообразования для газа исходя из сферы деятельности потребителя. Например, организациям, производящим жженый кирпич, цемент, асфальт, а также по добыче, переработке и производству известняка и гипса, ресторанам, кафе и объектам для проведения торжеств установлен повышенный тариф на природный газ.

В законодательстве предусмотрено, что в случае изменения тарифа потребитель освобождается от внесения дополнительных платежей за оплаченный авансом объем природного газа не более последующих 2 месяцев со дня оплаты.

Так, для предприятия «Давр металл» в Туракурганском районе Наманганской области плату за потребленный им в феврале 2018 года газ в объеме 58157 кубометров рассчитывали не по установленному тарифу 263,4 сума за кубометров, а по 1000 сумов. В результате региональное газоснабжающее предприятие получило необоснованный доход в размере 42,8 млн сумов.

Предоплата предприятия «Гулобод Осиё Парранда», составлявшая на 1 ноября 2018 года 34,4 млрд сумов, не была принята к зачету, кроме того, предприятия освободили от дополнительных платежей за оплаченный авансом объем газа после с повышения тарифов с 16 ноября 2018 года.

В разрезе областей объем подобных нарушений выглядит следующим образом:

Бухарская область — 300 случаев на 407,6 млн сумов;

Джизакская область — 620 случаев на 1,9 млрд сумов;

Кашкадарьинская область — 516 случаев на 88 млрд сумов;

Навоийская область — 22 случая на 59,1 млрд сумов;

Наманганская область — 302 случая на 1,77 млрд сумов;

Самаркандская область — 3737 случаев на 11,9 млрд сумов;

Сырдарьинская область — 56 случаев на 119,5 млн сумов;

Сурхандарьинская область — 509 случаев на 10,5 млрд сумов;

Ташкентская область — 1203 случая на 3,3 млрд сумов;

Ферганская область — 23 случая на 240 млн сумов;

Хорезмская область — 1413 случаев на 10,8 млрд сумов.

В связи с этим Антимонопольный комитет и его территориальные управления возбудили в отношении региональных газоснабжающих предприятий дела о нарушениях закона «О естественных монополиях» и выдали им предписания о возврате потребителям необоснованно полученного дохода, которые на сегодняшний день исполняются.