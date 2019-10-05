Все республиканские государственные органы и организации, в том числе правоохранительные, независимо от источников финансирования их деятельности, обязали создать вебсайты. Это предусмотрено постановлением президента от 4 октября.

Агентству информации и массовых коммуникаций, Национальному агентству проектного управления и Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций в двухмесячный срок поручено обновить требования к официальному госсайту, а также провести инвентаризацию наличия и функционирования в интернете сайтов всех республиканских госорганов, включая правоохранительные.

Результаты инвентаризации будут представлены в Кабинет Министров для принятия мер по созданию новых и модернизации действующих госсайтов с учетом новых требований к ним.