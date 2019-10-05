Министерство здравоохранения Узбекистана опубликовало для общественного обсуждения проект Концепции развития фармацевтической отрасли на 2020−2024 годы. Обсуждение документа продлится до 19 октября.

В проекте говорится, что, согласно анализу, отечественная фармацевтическая отрасль «не в достаточной мере» удовлетворяет потребность населения и лечебно-профилактических учреждений в фармпродукции. «Доля импортных лекарственных средств в структуре потребления населения составляет 73% в суммарном и 55% в натуральном выражении», — отмечается в документе.

В стране «крайне мала» доля сотрудничества предприятий фармотрасли на основе государственно-частного партнерства, а потенциал по выращиванию лекарственных растений используется «не в полную меру», подчеркивается в концепции. Так, из 577 видов лекарственных растений, произрастающих на территории республики, всего 112 используется в медицинской практике.

Среди основных направлений развития фармацевтической отрасли:

расширение номенклатуры фарпродукции;

снижение импорта лекарств за счет модернизации, увеличения действующих производственных мощностей, а также путем привлечения инвестиций;

совершенствование механизмов ценообразования, внедрение систем маркировки и трекинга;

создание современных учебно-лабораторных и научно-исследовательских центров и инновационной инфраструктуры;

привлечение инвестиций и передовых технологий зарубежных фармацевтических компаний для создания конкурентоспособных производств по выпуску лекарственных средств.

В числе ожидаемых результатов от реализации концепции до 2025 года — увеличение доли фармпродукции отечественного производства на внутреннем рынке до 50% в стоимостном выражении, рост доли инновационных препаратов в портфелях локальных производителей до 50%, а также повышение объема экспорта фармпродукции в 3 раза по сравнению с 2019 годом.