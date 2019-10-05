Французские ученые разработали экзоскелет, управляемый при помощи мозговых импульсов, сообщает Euronews. Впервые технология была протестирована на 28-летнем парализованном уроженце Лиона, Тибо, повредившем спинной мозг в результате падения. Пациент смог пройти 145 метров внутри лаборатории и двигать руками.

Тибо тренировался на протяжении месяцев, чтобы научиться при помощи своих мозговых сигналов приводить в движение имитируемый компьютером аватар, прежде чем использовать роботизированное устройство для ходьбы.

«Специальные датчики, имплантированные в голову, передают информацию из той области мозга, которая контролирует моторную функцию. Благодаря этим датчикам собираются данные о деятельности пациента, а специально созданное для этого компьютерное программное обеспечение обрабатывает собранную информацию. Таким образом мы можем управлять моторикой рук и ног, сгибать и разгибать их», — отметил нейрохирург Алим-Луи Бенабид.

Разработка французских ученых позволит повысить мобильность людей с ограниченными возможностями. Технологию предполагают массово опробовать на пациентах, передвигающихся в инвалидных креслах, и в дальнейшем разработать более совершенный экзоскелет, отмечается в сообщении.

Результаты клинического исследования, над которым французские нейрохирурги работали два года, будут представлены 7 октября в Центре биомедицинских исследований Clinatec в Гренобле — ведущем центре по борьбе с дегенеративными заболеваниями.