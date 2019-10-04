«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты печенья на любой вкус.

Бискотти с фисташками





Бискотти — это вкусное и ароматное итальянское печенье с орехами и цукатами. Такое аппетитное печенье разлетится за считанные секунды.

Овсяное печенье с кокосовой стружкой





Овсяное печенье само по себе прекрасно и самодостаточно. Но иногда ведь так хочется какого-то небольшого разнообразия. И такое небольшое разнообразие может внести кокосовая стружка.

Печенье с курагой

Вкусное и хрустящее печенье с легкой кислинкой от кураги, с приятной текстурой и ароматом ванили. Оно обязательно понравится и взрослым, и детям.

Маковое печенье на вареных желтках





Печенье получается очень нежным и рассыпчатым, именно благодаря вареным желткам оно получается такой необыкновенной текстуры.

Морковное печенье





Нежное морковное печенье с нотками корицы готовится очень легко и приятно порадует своим вкусом за вечерним чаепитием.

Творожные сердечки





Вкусные творожные сердечки понравятся и взрослым, и детям. Они просто тает во рту с первого кусочка. Печенье готовится и съедается очень быстро.

Шоколадно-мятное печенье





Очень нежное внутри и хрустящее снаружи шоколадно-мятное печенье. Вариант такого приготовления печенья удивит не только неповторимым вкусом, но и быстротой исполнения.

Венское песочное печенье





Всем сладкоежкам, которым не хочется слишком долго стоять у плиты понравится этот рецепт. Венское сабле — классическое печенье австрийской кухни, которое получается удивительно хрупким, нежным и тающим во рту.

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