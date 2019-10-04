Генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев с 3 по 6 октября посещает Узбекистан, сообщила пресс-служба МИДа.

В рамках визита он проведет встречи в министерствах иностранных дел, инвестиций и внешней торговли и Торгово-промышленной палате. Генсек также примет участие в заседании делового совета ССТГ и инвестиционном бизнес-форуме с участием предпринимателей из Узбекистана, Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Президент Шавкат Мирзиёев в середине сентября ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, став полноценным членом ССТГ.

В сентябре прошлого года Шавкат Мирзиёев в качестве почетного гостя принял участие в заседании ССТГ в кыргызской Чолпан-Ате. Глава Узбекистана участвовал в заседании совета впервые за десять лет его существования.

Совет сотрудничества тюркоязычных государств — межправительственная организация, созданная в 2009 году в азербайджанской Нахичеване. Цель совета — содействие всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Членами совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция. Секретариат организации находится в Стамбуле.