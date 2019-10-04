Международный торговый центр экономического сотрудничества «Центральная Азия» планируется создать на границе между Казахстаном и Узбекистаном, сообщило агентство «Казинформ» со ссылкой на вице-министра торговли и интеграции Казахстана Кайрата Торебаева.

«Уже ведутся переговоры, несколько раундов переговоров мы провели и подобрали пять мест дислокации данного международного центра, [который] призван внедрить новый формат мелкооптовой и розничной торговли на границе между Казахстаном и Узбекистаном, развивать международный туризм, улучшать логистические услуги и налаживать приграничную кооперацию бизнеса», — сообщил Кайрат Торебаев.

Он отметил, что на этапе реализации проекта планируется открыть 10 тысяч, а далее на этапе эксплуатации — 40 тысяч рабочих мест.

В министерстве торговли и интеграции считают Узбекистан основным стратегическим партнером Казахстана в Центральной Азии, намереваясь нарастить в страну экспорт товаров по 70 позициям, общая сумма которых составляет 210 млн долларов.