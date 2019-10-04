Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 4 октября принял генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева, сообщила пресс-служба главы государства.

Багдад Амреев находится в Ташкенте для участия в первом Инвестиционном форуме и заседании Делового совета тюркоязычных государств.

14 сентября Узбекистан ратифицировал Нахичеванское соглашение о создании Тюркского совета от 3 октября 2009 года и в качестве полноправного члена примет участие в седьмом саммите организации в Баку 15 октября.

Шавкат Мирзиёев отметил, что Узбекистан и страны Тюркского совета исторически связывают не только культурная, языковая, духовная общность, но и традиционно дружественные и взаимовыгодные отношения.

Он высоко оценил потенциал Тюркского совета как эффективной региональной структуры, способствующей развитию практического взаимодействия, в первую очередь в направлениях торговли, инвестиций, инноваций, транспорта, туризма, а также в области культурно-гуманитарного обмена.

Глава Тюркского совета поздравил президента Узбекистана с предстоящим полноправным вступлением страны в совет. Он подчеркнул, что присоединение Узбекистана будет способствовать углублению продуктивного многостороннего сотрудничества в рамках организации.

В этот же день Шавкат Мирзиёев принял председателя Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафу Рифата Хисарчикли оглу.