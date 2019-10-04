Двадцать третье пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 11 октября. Соответствующее постановление принял кенгаш верхней палаты парламента на заседании под председательством главы Сената Танзилы Нарбаевой 4 октября.

Как сообщила пресс-служба Сената, в повестку дня включены законы «О банках и банковской деятельности», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О валютном регулировании», «О платежах и платежных системах», «О меценатстве», «Об управлении многоквартирными домами» и «Об обороне».

Сенаторы также рассмотрят вопросы о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с усилением правовой защиты кредиторов и совершенствованием механизмов финансирования предпринимательской деятельности, совершенствованием деятельности отдельных государственных органов, в том числе органов Национальной гвардии и другие законы.

Кроме того, члены Сената обсудят вопрос ратификации Международной конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения.

В ходе пленарного заседания будут заслушаны информация руководителей Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды и других заинтересованных министерств и ведомств, а также органов государственной власти на местах о состоянии соблюдения в стране законодательства при обрезке деревьев и кустарников, а также отчет хокима Наманганской области о развитии территорий и деятельности местных кенгашей народных депутатов.

Сенаторы обсудят вопросы о направлении парламентских запросов Кабинету Министров по актуальным вопросам социальной адаптации в обществе молодежи, оставшейся без присмотра родителей и воспитывавшейся в домах милосердия, о состоянии системы газопроводов и исполнении законодательства в этой сфере.