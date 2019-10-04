Президент Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам развития дорожного хозяйства 2 октября подверг критике состояние дорог в Узбекистане, заявив, что руководители областей не отвечают за их качество. Об этом сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

«Нам нужно проделать большую работу с точки зрения развития автомобильных дорог для обеспечения устойчивости экономики. В последние годы мы выделили очень много средств для автомобильных дорог… Будет правильным сказать, что [дороги] абсолютно не отвечают сегодняшним требованиям», — сказал глава государства.

Он заявил о необходимости внедрения рыночных механизмов в сферу дорожного строительства. К строительству и ремонту автодорог планируется привлекать международные финансовые институты и частных партнеров.

На основе такого партнерства намечена реализация 18 крупных проектов, охватывающих 1600 км дорог международного и государственного значения. Среди них:

реконструкция участка 25−116 км автодороги 4P40 «Даштабад-Замин-Бахмал- Галляарал» с двухполосным цементобетонным покрытием. Предварительная стоимость проекта — 209 млн долларов;

реконструкция участка 1184−1315 км автодороги M39 «Алматы-Бишкек-Ташкент-Термез» с четырехполосным цементобетонным покрытием. 210 млн долларов;

реконструкция участка 1444−1622 км автодороги M-41 «Бишкек-Душанбе-Термез» с четырехполосным цементобетонным покрытием. 210 млн долларов;

реконструкция участка 0−37 км автодороги A373 «Гулистан-Бука-Ангрен-Коканд-Андижан» с четырехполосным цементобетонным покрытием. Предварительная стоимость проекта — более 100 млн долларов;

строительство новой кольцевой дороги протяженностью 14 км в Чирчике с четырехполосным цементобетонным покрытием — 36 млн долларов.

Кроме того, рассматриваются проекты реконструкции участков дорог «Учтепа-Актан», «Гузар-Бухара-Нукус-Бейнеу», «Самарканд-Бухара-граница Туркменистана» и другие. Планируется также строительство скоростных автобанов при участии частных партнеров.

Ранее мы сообщали, что на совещании обсуждались вопросы разработки стратегии развития автодорог на 10 лет, пересмотра системы управления отраслью, стандартов и норм строительства, перевода дорог государственного значения на цементобетонное покрытие, развития придорожной инфраструктуры и другие.

Общая протяженность сети автодорог республики составляет 184 тысячи км, включая автомобильные дороги общего пользования — 42,7 тысячи км, межхозяйственные автодороги — 67315 км, улицы городов и других населенных пунктов — 61664 км, ведомственные автодороги — 12093 км. Свыше 80% автодорог имеют твердое покрытие.

В Узбекистане по автомобильным дорогам осуществляется перевозка 98% всех грузов и 88% пассажиров.