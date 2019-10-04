Коммерческие банки могут быть оштрафованы в случае нарушения законодательства при обслуживании клиентов, сообщила Norma.uz. Соответствующие дополнения внесены в положение «О минимальных требованиях к деятельности коммерческих банков при осуществлении взаимоотношений с потребителями банковских услуг», сообщила Norma.uz.

За определенные виды нарушений предусмотрены следующие штрафные санкции:

за задержку открытия счета без причины, уклонение от открытия счета, а также за требование излишних документов при открытии счета банк уплачивает штраф 0,02% от минимального размера уставного капитала банка;

за невыдачу своевременно денежной наличности для выплаты заработной платы и другой необходимости, банку придется выплачивать 0,005% от минимального размера уставного капитала ;

за каждый случай нарушения порядка зачисления на счет и списания со счета клиентов, за исключением электронных платежей, банк уплачивает штраф 0,01% от минимального размера уставного капитала;

за нарушение банком сроков осуществления электронных платежей банк уплачивает клиенту пеню 0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задержанного электронного платежа;

За нарушение установленного срока возврата электронного платежа, ошибочно осуществленного по вине банка, банк будет обязан вернуть средства, а также уплатить пеню клиенту 0,1% за каждый день задержки, но не более 10% от суммы неправильно осуществленного электронного платежа.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств, перерывов, возникающих в системе межбанковских электронных платежей или в случае предоставления клиентом платежных документов, не отвечающих требованиям законодательства или приостановления операций по счетам банка или клиента, банки освобождаются от уплаты штрафов.

Перечисленные штрафные санкции могут применяться к банкам лишь на основании решения суда.