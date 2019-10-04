Перечень гарантированных объемов медицинской помощи, покрываемых за счет средств государственного бюджета, сформирует до 20 декабря Министерство здравоохранение. Соответствующее постановление утвердил Кабинет Министров 30 сентября.

Гарантированные объемы медпомощи должны охватить профилактические, реабилитационные мероприятия и услуги паллиативной помощи, а также быть направлены на предупреждение и лечение заболеваний, являющихся ведущими показателями смертности и инвалидности.

Перечень, который будет обновлять ежегодно, будет сформирован по таким видам медпомощи, как экстренная, плановая, специализированная и паллиативная. Правом на получение медицинской помощи, включенной в перечень, обладают граждане Узбекистана, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории страны, а также иностранные граждане, отмечается в документе.

При формировании перечня в части объемов экстренной медпомощи государством будут учитываться расходы на:

транспортные расходы;

пребывание в стационаре по экстренным и неотложным показаниям;

питание в период пребывания в стационаре.

В части объемов плановой медпомощи государство будет учитывать расходы на:

профилактические медосмотры взрослого населения не более двух раз в год, лиц, вступающих в брак, и медосмотры работников государственных бюджетных организаций;

диспансерное наблюдение граждан с социально значимыми, хроническими и опасными для окружающих заболеваниями;

обследование и лечение лиц призывного возраста (18−27 лет) по направлениям призывных комиссий;

медпомощь матерям и детям.

При оказании паллиативной медицинской помощи обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, расходы по пребыванию в стационаре или хосписе, а также питание будут учтены государством.

За ложный вызов и за необоснованный отказ в оказании медицинской помощи документом предусмотрено привлечение к административной ответственности.