16 интересных событий первых выходных октября в столице.



Премьера триллера "Джокер", игры Сезона Высшей хоккейной лиги, концерт Алексея Чумакова, выступление группы "Винтаж", открытые лучные бои, EuroBirdwatch и другие лучшие события этого уикенда.