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5 и 6 октября
Куда сходить на выходных
в Ташкенте?
16 интересных событий первых выходных октября в столице.
Премьера триллера "Джокер", игры Сезона Высшей хоккейной лиги, концерт Алексея Чумакова, выступление группы "Винтаж", открытые лучные бои, EuroBirdwatch и другие лучшие события этого уикенда.
"Джокер"
триллер, драма, криминал
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Выступление солистки группы «Винтаж» в Queens
Вечеринки в баре «7 Пятниц»
Концерт Алексея Чумакова
Afisha.uz - все события Ташкента!
Выставка народного художника Акмаля Нура «Онаизор»
Выставка-ярмарка «Восточный базар» в Next'e
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10 кинопремьер октября 2019
Завтрак с психологом Ульяной Переплетчиковой
Мастер-класс «Сама себе визажист»
Сезон Высшей хоккейной лиги в Humo Arena
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Серия бесплатных мастер-классов в Smartum
Творческие мастер-классы в Next'e
Акция «ЗОЖвсем» в Экопарке
Открытые лучные бои по Арчери Таг в Hero Sports
День осенних наблюдений за птицами EuroBirdwatch
Опера "Лючия ди Ламмермур"
Спектакль "Первая любовь Ходжи Насреддина"
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