Расширение сотрудничества с иностранными партнерами с целью создания благоприятных условий для ведения бизнеса представителям малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства является одним из основных приоритетов деятельности акционерного коммерческого банка ASIA ALLIANCE BANK и выражается в повышении инвестиционной активности, установлении корреспондентских отношений, привлечении кредитных линий и линий по торговому финансированию. При установлении корреспондентских отношений, банк уделяет большое внимание международному рейтингу надежности партнеров, интересам своих клиентов, качеству и скорости международных расчетов.

В конце сентября этого года банком достигнута договоренность и подписано соглашение об открытии корреспондентского счета в долларах США с одним из ведущих американских банков — Bank of New York Mellon. Для данного банка установление сотрудничества с банком из Узбекистана происходит впервые с конца 90-х годов прошлого века.

В рамках прошедшей в Лондоне конференции SIBOS 2019 и проведенными переговорами, между банками была достигнута договоренность о сотрудничестве в области торгового финансирования и казначейских операций. Достигнутые договоренности о сотрудничестве с ведущим банком мира способствуют расширению деятельности в сфере проведения международных расчетов, развитию услуг по международным денежным переводам, а также укреплению статуса банка на мировой арене. Наличие прямого корреспондентского счета в долларах позволит клиентам банка осуществлять взаиморасчеты в кратчайшие сроки, а также снижать затраты по платежам, полностью избежав оплаты комиссии третьих банков.





Bank of New York Mellon был основан в 1784 году и является одним из первых банков открытых в США, а также 20-м старейшим банком мира с представительствами более чем в 40 странах мира. На сегодняшний день Bank of New York Mellon является одной из крупнейших инвестиционных компаний мира по размеру активов.

Основными функциями банка являются управление и обслуживание инвестиций государственных учреждений и физических лиц, обладающих большим доходом. Клиентами Bank of New York Mellon является подавляющее большинство лучших благотворительных и пенсионных фондов, страховых компаний, а также ведущих университетов. О высоком международном статусе Bank of New York Mellon говорит и тот факт, что 80% компаний из списка Fortune 500 обслуживаются в этом банке.

Авторитетные международные финансовые издания также дали высокую оценку деятельности Bank of New York Mellon. Так, в 2013 и 2014 годах он был назван одним из безопаснейших банков в мире по версии Global Finance, а международный журнал The Banker в 2014 году признал его одним из ценнейших банковских брендов.

