Правительство Узбекистана намерено увеличить количество чартерных и регулярных авиарейсов в Самарканд из-за рубежа. Это предусмотрено постановлением Кабинета министров от 30 сентября о дополнительных мерах по эффективному использованию и развитию туристского потенциала Самаркандской области.

Правительство поручило Министерству транспорта совместно с Госкомитетом по развитию туризма в двухмесячный срок провести переговоры с зарубежными авиакомпаниями об открытии новых авиарейсов исходя из имеющегося туристического спроса по перспективным направлениям.

В этот же срок по заявкам местных и зарубежных туристических компаний должно быть организовано выполнение чартерных рейсов в аэропорт Самарканда для перевозки иностранных туристов.

Кроме того, Минтрансу совместно с компаниями Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports поручено разработать авиамаршруты в Самарканд из стран СНГ, а также Китая, Индонезии, ОАЭ, Бангладеш, Японии, Южной Кореи и европейских стран для увеличения турпотока.