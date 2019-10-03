На первой Международной книжной выставке-ярмарке, открывшейся накануне в Ташкенте, была презентована аудиоверсия романа «Минувшие дни» Абдуллы Кадыри. Проект реализован компанией Novda Edutainment при поддержке Агентства информации и массовых коммуникаций.

«Выбор данного произведения не случаен. Уже более века ведутся серьезные дискуссии о творчестве этого писателя, что показывает неослабевающий интерес к творчеству Кадыри. Именно поэтому было принято решение озвучить один из его самых знаменитых романов», — подчеркнули в Novda Edutainment.

Роман озвучивался и ранее, но в представленной версии текст дается без редактуры — в первоначальном авторском варианте, отметили в компании.

Длительность аудиромана — 17 часов 36 минут, в дубляже было задействовано 57 актеров театра и кино. Процесс озвучивания длился 32 дня, а монтаж занял 30 дней.





Произведение озвучено для «повышения интереса к литературе и популяризации чтения с помощью наиболее привычных для молодежи современных форматов». Однако при этом расширился доступ незрячих и слабовидящих людей к национальной классической литературе, отметили инициаторы проекта, в планах которых создание аудиоверсий других мировых литературных шедевров.

В феврале Novda Edutainment запустила пилотный некоммерческий проект «Bolalik kunlarimda» — народные аудиосказки на узбекском и русском языках. Каждые три дня в Telegram публикуется новая сказка на двух языках.