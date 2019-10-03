Профессиональный боксер Узбекистана Исроил Мадримов 5 октября проведет бой против мексиканца Алехандро Баррера на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Соперник Мадримова 33-летний Алехандро Баррера (29−5−0, КО) на ринг поднимался 34 раза. Он является действующим чемпионом Федерации профессионального бокса Мексики (WBC Fecombox) в полусреднем весе.

Для 24-летнего Исроила Мадримова (3−0−0, КО) это третий бой в профессиональном боксе. Сейчас он находится в Нью-Йорке и завершает подготовку к бою. Во вторник боксер провел тренировку на одной из улиц города.

Бой начнется примерно в 6:00 по ташкентскому времени, телеканал «Спорт» будет вести прямую трансляцию.

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