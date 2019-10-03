В отношении мужчины, нанесшего телесные повреждения врачу в Юнусабадском районе Ташкента, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУВД.

Врач Жахонгир Х. вместе с фельдшером 29 сентября приехали на вызов к Дильдоре М., которая плохо себя чувствовала. Девушке сделали укол и доставили в больницу.

Брат девушки, 29-летний Мирхаёт М., также приехал в больницу и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сперва стал оскорблять врачей, а затем ударил 27-летнего Жахонгира Х.

В отношении Мирхаёта М. возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, уточнили в ГУВД.

Молодой врач скорой помощи рассказал о случившемся в Facebook и указал, какие получил травмы: закрытый перелом костей носа со смещением и закрыто-черепномозговая травма головы с сотрясением головного мозга. Он задается вопросом, почему Министерство здравоохранения не заботится о врачах, отметив, что «работать стало опасно для нашей жизни и здоровья».

По данным Минздрава на июль, за последние полтора года было выявлено свыше 300 случаев нападения пациентов и их родственников на врачей, включая 50 случаев в системе экстренной медицинской помощи.

«Одна из основных причин совершения нападений на медицинских работников — либеральность уголовного наказания, предусмотренного за нападение на стоящего на службе врача», — считают в министерстве, призывая Олий Мажлис усилить законодательство для защиты прав врачей, а Генеральную прокуратуру, МВД и правоохранительные органы — применять «серьезные и острые меры» по предотвращению нападений граждан на врачей.