В отношении мужчины, нанесшего телесные повреждения врачу в Юнусабадском районе Ташкента, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУВД.
Врач Жахонгир Х. вместе с фельдшером 29 сентября приехали на вызов к Дильдоре М., которая плохо себя чувствовала. Девушке сделали укол и доставили в больницу.
Брат девушки, 29-летний Мирхаёт М., также приехал в больницу и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сперва стал оскорблять врачей, а затем ударил 27-летнего Жахонгира Х.
В отношении Мирхаёта М. возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса, уточнили в ГУВД.
Молодой врач скорой помощи рассказал о случившемся в Facebook и указал, какие получил травмы: закрытый перелом костей носа со смещением и закрыто-черепномозговая травма головы с сотрясением головного мозга. Он задается вопросом, почему Министерство здравоохранения не заботится о врачах, отметив, что «работать стало опасно для нашей жизни и здоровья».
По данным Минздрава на июль, за последние полтора года было выявлено свыше 300 случаев нападения пациентов и их родственников на врачей, включая 50 случаев в системе экстренной медицинской помощи.
«Одна из основных причин совершения нападений на медицинских работников — либеральность уголовного наказания, предусмотренного за нападение на стоящего на службе врача», — считают в министерстве, призывая Олий Мажлис усилить законодательство для защиты прав врачей, а Генеральную прокуратуру, МВД и правоохранительные органы — применять «серьезные и острые меры» по предотвращению нападений граждан на врачей.
Виктор Неизвесный
Нападение на врача должно наказывать я от 5лет. с отягчающими от 7 вот и вся любовь. Иначе дураков будет много, а врачей мало.
Дмитрий Горбик
Предлагаю для всех сотрудников скорой помощи так же ввести правила ношения камер, по примеру с ГИБДД. И чтобы сотрудник мог подать экстренный сигнал SOS на ближайший пульт МВД. Чтобы оперативно пресекать подобные случае и использовать видео в качестве доказательной базы совершенного преступления.