25−26 октября в Нурафшане будет проходить Международный инвестиционный форум «Invest in Tashkent Region» (IITR — «Инвестируй в Ташкентскую область»).

Как сообщил оргкомитет мероприятия, в работе форума ожидается участие около 250 гостей более чем из 50 стран, включая правительственные делегации, институциональных инвесторов и представителей бизнеса.

«Инвестиционный форум призван продемонстрировать уникальный потенциал роста, который отличает Ташкентскую область», — отметил хоким Ташкентской области Рустам Холматов. «Наша первоочередная задача — открывать новые рабочие места для растущего населения региона, и вместе с тем — создавать новое качество жизни», — сказал он.

По итогам форума планируется подписание ряда соглашений с инвесторами из стран Евросоюза, Организации экономического сотруднического и развития, Азиатско-Тихоокеанского региона, СНГ и Ближнего Востока.

На форум приглашены представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, Азиатского банка развития, Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, Японского агентства международного сотрудничества и других международных организаций.