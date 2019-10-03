«Найди свою силу» — под таким лозунгом в Ташкенте прошло мероприятие, посвященное презентации новых моделей популярных линеек международной IT-компании Hewlett-Packard. Гости презентации ознакомились с новинками, узнали о мега-трендах разработок, внедряемых в современную технику, протестировали устройства и увидели их в рабочем процессе.

Представители HP отметили преимущества и различия новинок, а также рассказали о кибербезопасности и инновационных технологиях, достигнутых на сегодняшний день и с учетом развития тенденций в ближайшем будущем.

«Сегодня мы увидели краткую 80-летнюю историю бренда. Мы рады, что теперь нам удалось выйти на рынок Узбекистана. За это время мир сильно изменился. Порой изменения кажутся очень хаотичными, но в погоне за прогрессом необходимо ориентироваться на инновации и мировые тренды», — поделился генеральный директор НР ECG Андрей Асташов.





HP представила новинки 2019 года: премиальный ноутбук для бизнеса HP Spectre и игровой ноутбук HP Omen для истинных геймеров.

Новейший ноутбук Spectre x360

Модель Spectre появилась в арсенале HP еще в 2013 году, и с тех пор эта модель зарекомендовала себя как ноутбук для деловых людей. Новинка обладает полным комплектом возможностей: портативность, мощность, поддержка стилуса и сенсорный экран.

Технические характеристики:

четырехъядерный процессор Intel Core i7−8705G (3,1 ГГц, возможность разгона TurboBoost до 4,1 ГГц);

дискретная графика 4 ГБ Radeon RX Vega M;

оперативная память DDR4−2400 16 Гб;

жесткий диск SSD 512 ГБ;

вес — 2,1 кг и толщина — 1,9 см.

И самая главная фишка этого устройства — 4K IPS WLED сенсорный дисплей, который находится под защитным стеклом Gorilla Glass.

Игровая мечта — Omen 15

Игровой бренд Omen by HP — один из быстро развивающихся на рынке ПК. Продуктовая линейка включает в себя мощные игровые станции, ноутбуки для кибергеймеров, мониторы и периферийные устройства.

Что касается игрового девайса, самой последней моделью стал Omen 15. В 2019 году компания HP обновила Omen 15, улучшив процессор, графический ускоритель и прочие компоненты.

Представленная новинка HP Omen 15 — это один из первых в мире ноутбуков, оснащенных дисплеем с частотой обновления 240 Гц.

Экран имеет размер 15,6 дюйма по диагонали и обладает разрешением 1920×1080 пикселей (формат Full HD). Еще одной особенностью лэптопа является наличие адаптера Wi-Fi 6 или 802.11ax. Этот стандарт улучшает спектральную эффективность работы беспроводной сети в условиях нагруженного эфира и увеличивает теоретическую пропускную способность в два раза по сравнению со стандартом 802.11ac Wave-2.





Более детально с линейками гостей ознакомил Антон Леперт — категорийный менеджер по пользовательским продуктам. Представитель рассказал о том, что брендом представлен широкий спектр категорий для всех пользователей: начиная с любителей поиграть и заканчивая экспертами, которые решают сложные бизнес-задачи при помощи ноутбука. Он также выделил технические характеристики устройств, рассказал о предназначении каждого девайса и уникальных особенностях.

«В этом году IT компания HP празднует юбилей — 80 лет на мировом рынке. 50 лет из 80 HP работает в России. В 1959 году Дэйв Паккард впервые приехал в СССР, а через 10 лет продукция HP представилась на московской технологической выставке, после чего были подписаны первые контракты на поставки оборудования. С декабря 1973 года в СССР работает постоянное представительство НР. Изначально его штат составлял всего 8 сотрудников.»

CA Distribution является генеральным партнером Abris Distribution в Узбекистане, одного из лидеров в сфере предоставления IT-продукции и решений в Центральной Азии и странах Кавказа на протяжении более 20 лет.

Сайт: hp.com

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