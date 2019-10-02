Сборная Узбекистана завоевала одну серебряную и две бронзовые медали чемпионата мира по тяжелой атлетике в Таиланде. Соревнования проходили в Паттайе 18−27 сентября, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

В пресс-службе отметили, что тяжелоатлетам Адхамжону Эргашеву (-67 кг) и Акбару Джураеву (-109 кг) удалось обновить мировой рекорд среди молодежи по двоеборью, рывку и толчку.

В толчке Акбар Джураев и Адхамжон Эргашев завоевали серебро и бронзу. Муаттар Набиева (-55 кг) удостоилась бронзовой медали в рывке. Кроме того, атлеты получили рейтинговые очки на Олимпиаду-2020.



