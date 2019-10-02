В ходе февральского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Россию состоится первый гуманитарный российско-узбекский форум и второй межрегиональный форум. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой 2 октября в Ташкенте.

Первый межрегиональный форум состоялся в Ташкенте в октябре 2018 года. На нем предприятия Узбекистана и России подписали 242 соглашения по вопросам торгово-экономического сотрудничества на сумму 1,2 млрд долларов и 137 соглашений по реализации совместных инвестиционных проектов на сумму 1,4 млрд долларов. Всего же по итогам деловых встреч и семинаров в рамках форума подписано более 800 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 млрд долларов.

«Мы сейчас серьезно готовимся к визиту президента Узбекистана, который должен состояться в начале февраля следующего года, работаем над его наполнением. В ходе визита готовится к подписанию 12 новых межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений», — заявила Валентина Матвиенко, пребывающая в Ташкенте с трехдневным визитом.

Глава Совфеда отметила, что визит в Узбекистан стал ее первым зарубежным визитом после переизбрания главой верхней палаты парламента.

«За последние три года наши страны сделали невероятный рывок в углубление отношений во всех сферах — политической, экономической, гуманитарной. Во многом это стало возможным, потому что между нашими президентами сложились уникальные доверительные отношения», — считает она.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что Узбекистан и Россия взаимодействуют на «абсолютно равноправной основе»: «Мы учитываем интересы друг друга. Здесь нет старшего, младшего брата. Это действительно основанное на истории наших отношений взаимовыгодное, взаимоуважительное сотрудничество».

Председатель Совфеда пригласила главу Сената Танзилу Нарбаеву на заседание совета Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, к которой Узбекистан присоединился в 2018 году. Мероприятие пройдет в октябре в Санкт-Петербурге.