Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 октября провел совещание по вопросам развития дорожного хозяйства, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поручил образовать рабочую группу по коренному реформированию автодорожной сферы и разработать стратегию развития автомобильных дорог на 2020−2030 годы.

В стратегии в первую очередь будут определены меры по кардинальному совершенствованию системы управления автодорогами. Сейчас Госкомитет по автодорогам выполняет функции и заказчика, и подрядчика, и эксплуатанта, из-за чего предприятия сферы не могут участвовать в международных проектах.

Для решения проблемы планируется вывести стройорганизации из системы комитета и организовать на их базе акционерную компанию «Узавтойул» (Госкомавтодор был создан на базе государственно-акционерной компании по строительству и эксплуатации автомобильных дорог «Узавтойул» в начале 2017 года) .

К строительству и ремонту автодорог планируется активно привлекать международные организации и частных партнеров. На основе такого партнерства намечена реализация 18 крупных проектов, охватывающих 1600 км дорог международного и государственного значения.

Отдельное внимание в стратегии будет уделено строительству скоростных автобанов при участии частных партнеров.

Президент отметил необходимость создания совместно с германскими партнерами проектного института в сфере автодорожного строительства, а также кардинального пересмотра нормативных актов в области строительства дорог с учетом особенностей климата и транспортного движения страны.

Среди планируемых изменений — поэтапный перевод строящихся заново и реконструируемых дорог государственного значения с асфальтобетонного покрытия на цементобетонное. Последнее дороже на 15−20%, но эксплуатационный срок в два-три раза больше, а расходы на содержание втрое меньше.

Шавкат Мирзиёев затронул вопрос отсутствия автоматизированной системы мониторинга дорог и контроля за перевозкой грузов, вес которых превышает допустимую грузоподъемность дороги. Поручено создать электронную базу данных всех дорог и разработать программу по установке измерительных средств.

Президент также дал поручения по проектированию придорожной инфраструктуры на уровне мировых стандартов с привлечением зарубежных специалистов.

Он подверг критике тот факт, что ряд дорожных мостов и эстакад нуждаются в ремонте, а некоторые находятся в заброшенном состоянии. Поставлена задача провести инвентаризацию всех мостов и разработать программу по их ремонту и восстановлению.

В Узбекистане по автомобильным дорогам осуществляется перевозка 98% всех грузов и 88% пассажиров.