Компания Bauraum Group заканчивает строительство жилого комплекса Qorasaroy, который уже успел стать домом для сотен жильцов.

Готовые дома

Строительство ЖК Qorasaroy скоро подойдет к концу. Девять семиэтажных домов уже введены в эксплуатацию, открыв свои двери для более 500 жильцов. Подъезды оборудованы современными лифтами, рядом с домами размещены парковочные места с установленными навесами. Во дворах домов имеются скамейки и детские площадки, а центр комплекса украшает бульвар с роскошным фонтаном.

Сотни людей уже полюбили этот комплекс, рекомендуют его друзьям и родным. Поэтому продолжается строительство и возводятся дополнительные дома в ЖК Qorasaroy.





Доступные цены и гибкие условия оплаты

ЖК Qorasaroy — редкий пример недорогого, но достойного по качеству жилья. Цены за квадратный метр начинаются от 4 млн сумов. Удобное расположение недалеко от центра, все необходимые коммуникации, базары и транспорт делают такую цену одним из наиболее выгодных предложений среди аналогов.

Покупая квартиру в Qorasaroy, можно рассчитывать на гибкую систему скидок и удобные сроки по рассрочке или ипотеке.





Свободная планировка

Квартиры в ЖК Qorasaroy предусматривают свободную планировку. Это значит, что владельцы смогут распорядиться жилым пространством, как им удобно. Такой выбор особенно подойдет большим семьям или молодой паре. Тем не менее, застройщик демонстрирует покупателям подходящие примеры планировок от однокомнатных до четырехкомнатных квартир.





Безопасность и развитая инфраструктура

Застройщик Bauraum Group занимается строительством с 2006 года и имеет за спиной успешные проекты по всему Узбекистану. Компания использовала свой опыт для создания комфортных условий жизни и обеспечения безопасности для жителей Qorasaroy.

Сейсмостойкость зданий — восемь баллов. Этого с запасом хватит, чтобы защитить людей от любого землетрясения, которое возможно в ташкентском регионе.

Жилой комплекс огражден забором, а территория находится под круглосуточной защитой охранной службы. Все дворы и улицы Qorasaroy хорошо освещены и заасфальтированы.





Расположение комплекса также выбрано неслучайно. У него есть целый ряд преимуществ:

близость школ и детских садов, базара Чорсу, метро и МКД;

комплекс построен в середине микрорайона, поэтому жильцы не страдают от шума дорог и городской суеты;

расположение в исторической части Ташкента — спокойном и безопасном районе. Жильцам не придется переживать за своих детей, родителей и супругов, потому что здесь действительно царит уважение и порядок.

Адрес офиса продаж: Алмазарский р-н, ул. Сагбан, 30 тупик, ЖК Qorasaroy, 9 дом, 1 этаж

Телефоны: (+998) 78−113−44−44, (+998) 99−797−44−44

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