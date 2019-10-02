Пятилетний меморандум о сотрудничестве подписали Институт проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Узбекистана и Аналитическое правовое управление Совета федерации Федерального собрания России, сообщает корреспондент «Газеты.uz». Документ визирован 2 октября в рамках трехдневного визита в Ташкент председателя Совфеда Валентины Матвиенко.

Таким образом, Олий Мажлис и Совет Федерации договорились о сотрудничестве в сфере законодательной и правоприменительной практик. Парламенты будут регулярно проводить встречи для обсуждения законотворческой деятельности, в том числе вопросов эффективности принятых нормативных актов и оценки рассматриваемых законопроектов.

«Мы должны проводить очень большую аналитическую работу, которая будет служить совершенствованию нашего законодательства, которая будет решать многие экономические проблемы, стоящие перед нами, много проблемы социального направления», — прокомментировала подписание меморандума председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева.

Подписанию документа предшествовала встреча Танзилы Нарбаевой с Валентиной Матвиенко. Глава Совфеда сообщила, что парламентарии намереваются обмениваться опытом, что упростит их работу, поскольку «есть уже проверенные законы и правоприменительная практика».

«Сейчас мы в Совете Федерации создали рабочую группу, отрабатываем новый закон по борьбе с домашним насилием. Знаю, что Олий Мажлис уже принял такой закон, мы с удовольствием изучим ваш опыт и учтем лучшие положения этого закона у себя», — сказала Валентина Матвиенко.

Речь идет о законе «О защите женщин от притеснения и насилия», подписанном президентом Узбекистана в сентябре. Согласно документу, жертва насилия может получить в правоохранительных органах охранный ордер и рассчитывать на размещение в специальном центре по оказанию помощи.

Между тем, в России так называемый закон о декриминализации побоев в семье был подписан в 2017 году — из Уголовного кодекса была изъята статья «побои», а за семейное насилие введена административная ответственность. По данным фонда «Общественное мнение», россияне посчитали это новшество ошибкой, а правозащитники сообщали, что побои в семьях не просто не сократились, а выросли в несколько раз и «превратились в настоящую эпидемию» — только в 2018 году зарегистрировано 176 тысяч дел о семейном насилии.

Напомним, Узбекистан возобновил свое участие в Межпарламентском Союзе в октябре 2017 года, а в ноябре 2018-го присоединился к Межпарламентской ассамблее СНГ.