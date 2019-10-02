Две пациентки скончались после операций в клиника пластической хирургии Mont Blanc в Шайхантахурском районе Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.

В Генпрокуратуре не уточнили даты смерти женщин. По данным радио «Озодлик», пациентки умерли 19 и 24 августа.

Гражданке Казахстана Л. А. (1976 г. р.) с ее согласия была сделана операция по исправлению деформации носа и искривления носовой перегородки. После хирургического вмешательства женщина была переведена на самостоятельное дыхание и антибактериальное лечение, говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Спустя некоторое время состояние пациентки резко ухудшилось. Для проведения углубленного медицинского обследования она была направлена в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи. Несмотря на оказанное лечение, Л. А. скончалась в реанимации.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате геморрагического инсульта левого полушария, возникшего из-за острого нарушения мозгового кровообращения.

Состояние другой пациентки — Г. Ш. (1999 г. р.) ухудшилось во время операции из-за реакции на наркоз. Когда возникло осложнение, ее незамедлительно направили в частную клинику Akfa Medline в Алмазарском района. Несмотря на оказанную помощь, пациентка скончалась в реанимации.

По данным «Газеты.uz», Г. Ш. была беременна.

Прокуратура Шайхантахурского района проводит доследственную проверку. Министерство здравоохранения назначило служебную проверку касательно хирургической деятельности в клинике Mont Blanc.