Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Узбекистана призвал граждан, находящихся в Индии, временно воздержаться от поездок в регионы природных бедствий.

Проливные дожди вызвали наводнения и оползни в штатах Бихар, Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш, Уттар-Прадеш. По данным посольства республики в Индии, тысячи людей были вынуждены покинуть опасные зоны. Жертвами стихии в целом по стране стали более 110 человек. Правительством предпринимаются меры по эвакуации жителей на безопасные территории, оказанию помощи потерявшим имущество согражданам.

При необходимости граждане Узбекистана могут обратиться в посольство республики в Нью-Дели: (9111) 24670774, 24670775, 24105640.