В Москве с 1 по 5 октября проходят Дни узбекского кино. Российскому зрителю покажут новейшие фильмы из Узбекистана. Среди них — триумфатор фестиваля «Киношок» «Горячая лепешка» Умида Хамдамова и «Берлин-Аккурган» Зульфикара Мусакова.

По замыслу организаторов, Дни узбекского кино дадут возможность россиянам увидеть современные узбекские фильмы на большом экране, а также пообщаться с их создателями. Для программы отобраны лучшие десять художественных и четыре документальных фильма последних лет.

На экране Центрального дома кинематографистов России можно будет увидеть «Элпарвар» Абдувохида Ганиева, «Жизнь» Хаёта Насимова, «Противостояние» Рашида Маликова и другие картины. Вход свободный.

Среди организаторов Дней узбекского кино в России — Министерство культуры России, Агентство «Узбеккино», Национальная кинокомиссия Узбекистана и посольство Узбекистана в РФ.





Церемония открытия Дней узбекского кино 1 октября. Слева направо: спецпредставитель президента РФ Михаил Швыдкой, гендиректор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов, министр культуры РФ Владимир Мединский и посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

«Главным [итогом фестиваля] станет выход на производство совместных фильмов. Качественные фильмы надо обязательно делать вместе», — сказал министр культуры России Владимир Мединский на церемонии открытия Дней узбекского кино.

Министр признался, что с детства любит сериал «Огненные дороги» и рекомендовал всем кинематографистам и зрителям его посмотреть.

«У нас [узбекских и российских кинематографистов] есть чем гордиться в прошлом, и я думаю, что есть очень большие надежды на будущее», — сказал гендиректор «Узбеккино» Фирдавс Абдухаликов. Он отметил, что для Узбекистана очень важно производить совместные с Россией фильмы.

В преддверии фестиваля делегация узбекских кинематографистов провела встречи с руководством Всероссийского Государственного института кинематографии (ВГИК) и студии «Мосфильм». Достигнуты договоренности об обучении специалистов из Узбекистана на краткосрочных курсах во ВГИКе и практических занятиях в павильонах «Мосфильма».

Директор «Мосфильма» Карен Шахназаров поддержал предложение главы «Узбеккино» Фирдавса Абдухаликова о возобновлении совместного производства картин «Узбекфильмом» и «Мосфильмом». Ожидается, что работа с московскими специалистами поможет вырастить новое поколение кадров для отечественного кино.





Делегация узбекских кинематографистов встречается с директором студии «Мосфильм» Кареном Шахназаровым. Фото: Никита Макаренко / «Газета.uz».

«Узбекистан, на мой взгляд,. может стать локомотивом кинематографа. Для этого есть все условия. Нужно только создать сильную студию и воспитать кадры», — сказал на встрече Карен Шахназаров. По его мнению, у страны есть также большой потенциал для съемок. «Хива произвела на меня огромное впечатление», — поделился режиссер, использовавший для своих фильмов локации в Хорезмской области.

В завершение дня Национальная кинокомиссия Узбекистана и «Узбеккино» подписали меморандумы о сотрудничестве с пятью российскими кинокомпаниями. Это «СТВ», «Марс Медиа», MЕGOGO, «Вега» и «Инферно». Российские и узбекские кинематографисты планируют снять фильм «Ташкент-66» о землетрясении, художественный фильм «Ходжа Насреддин» и фильмы «Подарок феи» и «Барон-2».

Стороны пообещали приложить все усилия, чтобы эти проекты не остались «на бумаге» и были воплощены в реальности.